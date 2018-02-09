У Пхенчхані відбулась церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018

Глядачі мали можливість спостерігати неймовірне світлове шоу.

Джерело: Відомості

9 лютого у південнокорейському Пхенчхані відбулась церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018. 

На головному олімпійському стадіоні присутні близько 30 тисяч глядачів. Організатори влаштували неймовірне світлове та піротехнічне шоу. Після цього на стадіон винесли прапор Південної Кореї та презентували олімпійців країни-господаря.

Виконавці влаштували неймовірне світлове шоу - публіка була у захваті.

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У Пхенчхані відбулась церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018

У Пхенчхані відбулась церемонія відкриття Олімпійських ігор-2018

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