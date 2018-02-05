Футболіст Аргентини тримав тренера під прицілом, аби той включив його в основний склад команди

Виступаючий за аргентинський клуб "Ескуела Президенте Рока" футболіст вирішив "натиснути" на тренера команди, щоб потрапити в основний склад. Для цього він утримував тренера під дулом пістолета. Як повідомляє Associated Press, під час тренування Цезар Пагані наставив зброю на Крістіана Нейру і став вимагати включити його в стартовий склад. Тренер, який працює в клубі вже більше 45 років, не пам'ятає таких випадків. Після інциденту Нейру пішов у відставку. Розслідуванням зайнялася поліція.