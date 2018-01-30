Роналду "спалився" на переписці з моделлю

Кріштіану Роналду разом зі своєю коханою Джорджиной Родрігез відсвяткував її 24-й день народження. Однак, незважаючи на святковий день, закохані були явно не в дусі. Судячи з усього, напруженість створили чутки про нічне листування спортсмена з моделлю Ріан Сугдею, повідомляє The Sun.

На фотографіях, які встигли зробити папарацці, Джорджина намагалася закрити своє обличчя маленькою чорною сумкою, а Роналду вів її за руку. Усередині ресторану настрій дівчини практично не змінився. Роналду і Ріан знайомі з 2009 року.

У відправленому дівчині повідомленні спортсмен попросив написати йому в "Фейсбуці" і додав: "Я подзвоню через годину, якщо напишеш свій номер. Я в своєму готелі". Модель нібито відповіла: "Я якраз збиралася забрати мого хлопця з роботи, а потім ми хотіли разом випити". На що Роналду неоднозначно написав: "Я не думаю, що твоєму хлопцеві сподобаються наші розмови в 11 вечора". Переписка закінчилася після того, як наречений Ріан попросив футболіста залишити його подругу в спокої. За словами джерела, Роналду час від часу пише моделі і іноді ці діалоги переростають в щось більше.