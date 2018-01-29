Усик злетів в рейтингу найкращих боксерів світу

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO і WBC Олександр Усик (14-0, 11 КО) піднявся в престижному рейтингу найкращих боксерів світу незалежного боксерського ресурсу Boxrec незалежно від вагової категорії.

Усик піднявся на 12 рядок, відстаючи від останнього у ТОП-10 чемпіона WBO в напівсередній вазі Джеффа Хорна (18-0-1, 12 КО) на 40 очок. Нагадаємо, раніше він був 37 в цьому рейтингу.

Нагадаємо, Олександр Усик у важкому бою переміг володаря поясу WBC Майріса Бріедіса і вийшов у фінал Боксерської суперсерії (WBSS). Усик об'єднав пояси у важкій вазі: став чемпіоном світу за версією WBC і захистив титул за версією WBO, повідомляє Знай спорт.