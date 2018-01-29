Переможці Олімпіади отримають премії у розмірі 500 000 гривень

ТМ Parimatch оголосила, що продовжить традицію підтримки олімпійської збірної, започатковану на Олімпіаді в Ріо.

Згідно меморандуму, що підписаний між Міністерством молоді та спорту Україні и ТМ Parimatch в рамках кампанії «Спільна олімпійська перемога», кожен український медаліст зимової Олімпіади отримає додаткове матеріальне заохочення.

Так, бронзові призери отримають по 150 000 грн, срібні – по 300 000 грн, а за золото премія складе 500 000 грн.

Більш детальна інформація доступна в пресс-релізі у вкладенні.