«Верес» підозрює Вірта в здачі матчу з «Карпатами»

Керівництво «Вереса» підозрює колишнього головного тренера команди Юрія Вірта в здачі матчу з львівські «Карпатами», повідомляє телеканал Футбол 1.

Нагадаємо, матч 19 туру УПЛ завершився внічию - 2: 2, незважаючи на те, що «Верес» вів 2: 0 після першого тайму. Чутки про неспортивний характер матчу дійшли до президента клубу Богдана Копитко, грунтуючись на них і було прийнято рішення про відставку Вірта. Сам тренер звинувачення заперечує.

«Хто був на тому футболі, той все бачив. Був провальний один тайм за всі 19 турів. У складі «Карпат» 7-8 гравців провели по вісім ігор в чемпіонаті, а у нас 11 футболістів проводили вже 19-ю гру, плюс травми отримали Пастка та Карасюк, Кобін просив заміну. Я просив терпіти, але сталося як сталося. Ті розмови, які зараз ходять - це просто дилетантство.

Нагадаємо, «Верес» завершив першу половину сезону на 5-й позиції, після чого з команди пішов Вірт, інформує xsport .