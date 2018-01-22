Фанат справив нужду в пляшку воротаря суперника і був затриманий поліцією

Фанат англійського клубу «Мідлсбро» справив нужду в пляшку з водою воротаря «Куїнс Парк Рейнджерс» Алекса Смітіса під час зустрічі 28-го туру Чемпіоншипа, повідомляє RT.

За інформацією Mirror, уболівальник помочився в пляшку воротаря суперника, а потім кинув її до воріт футболіста.

Співробітники стадіону вивели фаната з арени, а потім його затримала поліція за кидання предметів на поле. У лютому його чекає суд.