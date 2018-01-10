УЄФА жорстко покарав футболістів збірної Мальти за договірні матчі

Європейський футбольний союз (УЄФА) відсторонив шістьох футболістів молодіжної збірної Мальти за участь у договірних матчах, двох з них – пожиттєво.

Спочатку Контрольно-дисциплінарна та етична інстанція УЄФА підозрювала в нечесній грі сімох футболістів. Слідство велося щодо двох матчів, які відбулися ще в 2016 році в рамках кваліфікації до молодіжного Євро-2017 – проти Чорногорії (0:1) та Чехії (0:7). КДЕІ в грудні провела слухання, в яких розглянула справу кожного підозрюваного футболіста окремо.

Напередодні УЄФА оприлюднив рішення по справі. Емануель Бріффа та Кайл Чезаре отримали пожиттєве відсторонення від будь-якої, пов'язаної з футболом, діяльності, Самір Араб – 2 роки дискваліфікації, Райан Камендзулі – 1,5 роки дискваліфікації, Ллеуелін Кремона – 1 рік дискваліфікації, Люк Монтебелло – 1 рік дискваліфікації. Араб, Камендзулі, Ллеуелін Кремона та Монтебелло також повинні протягом цього часу займатися громадсько-корисними роботами в сфері футболу, пише Знай.Спорт.

Ще один гравець, голкіпер Метью Кремона, був виправданий УЄФА, а справу проти нього закрили. Він може грати без будь-яких обмежень, інформує офіційний сайт УЄФА.