Гравцеві футбольного клубу Аль-Ноджум загрожує тюремне увязнення за танцювальний жест

Арабський футболіст клуба Аль-Ноджум може потрапити до в'язниці за показ забороненого жесту під час святкування забитого гола в матчі Кубку чемпіонів в Саудівській Аравії.

Запасний гравець після голу його команди зробив Деб, щоб відсвяткувати взяття воріт. Епізод з рухами футболіста потрапив в трансляцію, і тепер гравцеві загрожує тюремний строк.

Деб - танцювальний рух, коли людина опускає голову під час підняття рук в сторону, при цьому одна з рук згинається в лікті. Жест був придуманий в США в 2014 році. Особливу популярність дебу приніс хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба, який часто святкує голи цим рухом.

У Саудівській Аравії же деб є забороненим жестом через те, що влада побачила в ньому зв'язок з розповсюдженням наркотиків, пише Знай. спорт.