Міланський Інтер провів перші переговори щодо трансферу півзахисника Манчестер Юнайтед Генріха Мхітаряна

Керівництво міланського Інтера провело перші переговори щодо трансферу півзахисника Манчестер Юнайтед Генріха Мхітаряна.

Як повідомляє портал FcInterNews, Нерадзуррі зв'язалися з агентом гравця Міно Райолою і обговорили деталі переходу.

Нагадаємо, що раніше головний тренер МЮ Жозе Моурінью повідомив, що Мхітарян може покинути команду. За словами португальця, якщо клуб отримає серйозну грошову пропозицію, то буде готовий розглянути її.

За інформацією джерела, тренерський штаб Інтера бачить в Мхітаряні майбутнього лідера команди. Міланський клуб готовий провернути цей трансфер вже в січні, інформує Знай.Спорт.