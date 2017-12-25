Молодий футболіст португальського клубу помер від раку

У неділю, 24 грудня, форвард португальської Боавішти Еду Феррейра помер у віці 20 років, повідомляє прес-служба португальського клубу.

Молодому футболісту в листопаді минулого року діагностовали захворюування раком.

Еду Феррейра перервав свою спортивну кар'єру, коли стало відомо про його хворобу, і з тих пір вів боротьбу з онкологічним захворюванням.

У грудні 2017 року Боавішта в знак підтримки продовжила з форвардом контракт до кінця сезону-2018/19.

"Еду пішов, але він ніколи не залишить нас! Сьогодні на небесах з'явилася ще одна зірка. Спочивай з миром, Еду!", - йдеться в повідомленні, пише портал Знай.Спорт.