Ломаченко визнаний найкращим боксером року

Фото – facebook.com/VasylLomachenko

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) став найкращим боксером 2017 року за версією Boxing News 24.

"Ломаченко перевершив Теренса Кроуфорда, тому що у нього було три бої і перемога над Гільєрмо Рігондо. Після односторонніх перемог над Сосою і Марріагою він на вершині завершив великий рік. Після відходу Андре Уорда Ломаченко повинен займати перший рядок в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії", - так пояснили свій вибір експерти порталу.

Нагадаємо, Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) достроково переміг кубинця Гільєрмо Рігондо (17-1, 11 КО) і четвертий раз захистив свій титул. Ломаченко здобув перемогу технічним нокаутом: Рігондо відмовився продовжувати бій після шостого раунду. Рігондо розповів, чому відмовився продовжувати бій з Ломаченком.

Історичний бій Ломаченко - Рігондо пройшов 9 грудня на арені театру Madison Square Garden в Нью-Йорку (США). За цей бій Ломаченко заробив $1,2 млн., а Рігондо - $400 тис.

Як раніше повідомляв портал Знай.Спорт, Ломаченко вважає перемогу над Рігондо незначною.