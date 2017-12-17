Дуейн «Скеля» Джонсон хоче стати президентом США

Наступні вибори йому доведеться пропустити через щільний графік зйомок, але в 2024 році Дуейн твердо вирішив брати участь у президентських перегонах.

Минулого літа в Голлівуді пройшов слух, що Дуейн Джонсон не проти поборотися за пост глави виконавчої влади США. Нещодавно актор особисто підтвердив цю інформацію, повідомивши, що збирається взяти участь у виборах, які пройдуть у 2024 році. На даний момент в послужному списку «Скелі» є значні успіхи у рестлінгу, кінематографі та бізнесі. Тепер він намітив нову велику мету - політику. «Мій розклад з 2018-го по 2021-ий роки вже сформований, так що реальним терміном можна назвати 2024-ий», - поділився з журналістами видання Variety Джонсон. Ймовірно, приводом для такої сміливої і відвертої заяви стало недавнє присудження Дуейну особистої зірки на Алеї Слави.

Джонсон не перебуває ні в Республіканській, ні в Демократичній партії Штатів, але, дотримуючись нейтралітету, вважає за потрібне відвідувати з'їзди обох. Артист підкреслює, що зареєструвався як незалежний політик, оскільки зраджують не ідеології, а самим громадянам своєї країни. «Я глибоко переживаю за нашу країну. Особливо мене хвилюють люди», - заявляє він.

Не приховуючи впевненості в своїх силах, Джонсон вже відкрито міркує на тему того, хто міг би зайняти місце віце-президента при його керівництві. «Мій кандидат повинен бути лідером і відмінною людиною», - розмірковує зірка, - «Мені не важливо, звідки він і чим займався раніше».

Історія «Скелі», якщо все складеться на його користь, чимось нагадує шлях Рональда Рейгана, який також зробив успішну кінокар'єру. Втім, останній, приймаючи присягу на керівництво державою, до того моменту вже досить давно завершив роботу в кінематографі і зосередився на політиці.