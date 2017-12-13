Шахтар і Динамо включилися в боротьбу за молодого легіонера

Два українські клуби складають конкуренцію грандам місцевого футболу - Стяуа і Клужу, які також хочуть бачити хавбека в своїх рядах, інформує румунське видання gsp.ro.

За даними джерела, саме Стяуа є найактивнішою стороною в переговорах щодо трансферу Моруцана і спробує оформити угоду під час зимової перерви в чемпіонаті Румунії.

У той же час Динамо і Шахтар пропонують Ботошані вигідніші фінансові умови.

Як повідомляє Знай.Спорт, київський клуб вирішив зробити крок на перспективу, підписавши новий контракт з талановитим півзахисником Миколою Шапаренком.

За умовами нової угоди, молодий футболіст виступатиме за київський клуб наступні п'ять років - до 31 грудня 2022 року. Шапаренко вважається одним з найбільш перспективних гравців свого віку і київський клуб вирішив убезпечити себе, перепідписавши контракт з Миколою.

У нинішньому сезоні 19-річний Шапаренко дебютував за першу команду Динамо. В його активі чотири матчі в Прем'єр-лізі, один в рамках розіграшу Кубка України і два в Лізі Європи.