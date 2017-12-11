УЄФА оголосив про доходи українських клубів в єврокубках

Лідером серед українських клубів в цьому сезоні за доходами від єврокубків став донецький Шахтар. Гірники сумарно отримають 24,7 мільйона євро. 12,7 мільйона - плата за участь в Лізі чемпіонів, 6 мільйонів - за чотири перемоги (1,5 за кожну) і 6 мільйонів за вихід в 1/8 фіналу ЛЧ, повідомляє портал Знай.Спорт, посилаючись на офіційний сайт УЄФА.

Динамо отримає 5,94 мільйона євро (2,6 мільйона за участь в Лізі Європи, 1,44 мільйона за 4 перемоги (360 тисяч за кожну), 120 тисяч за нічию, 600 тисяч за вихід з групи з першого місця, 500 тисяч євро за участь в 1/16 фіналу турніру.

Ще 260 тис. євро кияни отримають в якості солідарної виплати за непопадання в Лігу чемпіонів і бонус в розмірі 420 тисяч євро за участь команди в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

"Зоря" заробила 3,32 мільйона євро за підсумками групового етапу ЛЄ (2,6 за участь і 720 тисяч за дві перемоги).