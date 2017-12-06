МОК усунув збірну Росії від участі в Олімпіаді 2018

Міжнародний олімпійський комітет не допустив збірну Росії до Олімпіади 2018 року, яка пройде в Південній Кореї з 9 по 25 лютого 2018 року.

Російські спортсмени, чиї імена ніколи не згадувалися у зв'язку із вживанням допінгу, зможуть виступити під нейтральним прапором. Рішення про таку участь спортсменів буде приймати спеціально створена група, до якої увійдуть члени Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) і Об'єднання спортсменів проти допінгу (Doping Free Sport Unit).

На Олімпіаді не буде звучати російський гімн. Жоден співробітник Міністерства спорту Росії не буде акредитований на Олімпіаду-2018. МОК довічно відсторонив від відвідування будь-яких Олімпіад віце-прем'єра з питань спорту Віталія Мутко і колишнього заступника міністра спорту Юрія Нагорних.

Водночас Російська влада виступила категорично проти участі в Іграх під нейтральним прапором. Президент Росії Владімір Путін заявив, що це «приниження для країни». Глава Олімпійського комітету Росії Алєксандр Жуков запевняв, що такий варіант навіть не розглядається.

У російську делегацію, яка прибула до Лозанни, увійшли президент Олімпійського комітету Росії Алєксандр Жуков (його членство в МОК призупинено), керівник Незалежної громадської антидопінгової комісії Віталій Смірнов і дворазова чемпіонка світу з фігурного катання Євгєнія Мєдвєдєва.