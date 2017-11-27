Шахтар заборонив дітям одягати футболки з написом на підтримку героїв АТО

У матчі 17-го туру чемпіонату України з футболу Шахтар на столичному стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського переміг Олімпік (4:2).

З ініціативи Федерації футболу України перед кожним поєдинком туру діти учасників АТО повинні були виводити на поле гравців команд прем'єр-ліги в футболках з написом Мій батько - герой. Такі ж футболки одягали і футболісти.

Однак футбольний клуб Шахтар заборонив дітям учасників АТО виводити своїх футболістів в футболках з патріотичним написом.

Батьків ще за кілька годин до початку матчу попередили, що діти повинні виходити на поле в своєму звичайному одязі. ФК Шахтар виступив проти їх патріотичної форми, інформує Знай.Спорт.