Оголошена дата бою Усик - Бріедіс
Олександр Усик проведе бій з Майрісом Бріедісом в півфіналі Боксерської Суперсерії.
Організатори Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) оголосили дату півфінального поєдинку турніру у важкій вазі між чемпіоном світу за версією WBO українцем Олександром Усиком (13-0, 11 КО) з латвійським боксером Майрісом Бріедісом (23-0, 18 KO).
Поєдинок за титули чемпіона світу за версіями WBO і WBC пройде 27 січня 2018 року. Місце проведення бою буде оголошено найближчим часом.
Поєдинок Олександра Усика і Майріса Бріедіса пройде в Ризі, Києві або Чикаго. Але Усик розповів, чому його бій з Бріедісом не проведуть в Україні.
Нагадаємо, визначилися всі півфіналісти Всесвітньої боксерської суперсерії.
Як раніше повідомляв портал Знай.Спорт, Усик готується до бою з Бріедісом в Карпатах.