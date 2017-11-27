Оголошена дата бою Усик - Бріедіс

Організатори Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) оголосили дату півфінального поєдинку турніру у важкій вазі між чемпіоном світу за версією WBO українцем Олександром Усиком (13-0, 11 КО) з латвійським боксером Майрісом Бріедісом (23-0, 18 KO).

Поєдинок за титули чемпіона світу за версіями WBO і WBC пройде 27 січня 2018 року. Місце проведення бою буде оголошено найближчим часом.

Поєдинок Олександра Усика і Майріса Бріедіса пройде в Ризі, Києві або Чикаго. Але Усик розповів, чому його бій з Бріедісом не проведуть в Україні.

Нагадаємо, визначилися всі півфіналісти Всесвітньої боксерської суперсерії.

Як раніше повідомляв портал Знай.Спорт, Усик готується до бою з Бріедісом в Карпатах.