Реал готує великий розпродаж

Президент Реала Флорентіно Перес розмірковує над глобальним оновленням команди. Бос мадридського клубу вже намітив список з шістьох гравців, які можуть найближчим часом покинути команду, повідомляє Diario Goal.

Як повідомляє джерело, Перес готовий розстатися з Начо, Навасом, Бензема, Васкесом і Бейлом. При цьому стверджується, що по відношенню до Бейла не лише Пересу, але і всьому тренерському штабу вже порядком набридли постійні травми гравця.

Окремою персоною в списку стоїть Лука Модріч. Відносно хорвата Перес вважає, що 32-річний хавбек пристойно здав останнім часом і в цілому вичерпав свій потенціал, і тому не може дати Реалу те, що потрібно команді.