Ярмоленко на один тайм повернеться в Динамо

Весною київське Динамо зіграє товариський матч проти дортмундської Боруссії, в якій грає Андрій Ярмоленко.

"До Чемпіонату світу Динамо зіграє з дортмундською Боруссією в Києві. Ярмоленко зіграє по тайму за обидві команди, так прописано в контракті", - цитує Ігоря Суркіса ресурс Football.ua.

Нагадаємо, минулого літа Боруссія придбала Ярмоленка за 25 мільйонів євро. У нинішньому сезоні Ярмоленко відіграв за Шмелів 11 матчів, в яких забив три м'ячі та віддав три результативні передачі.