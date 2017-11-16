Ярмоленко на один тайм повернеться в Динамо

Ярмоленко на один тайм повернеться в Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс анонсував товариський поєдинок проти дортмундської Боруссії.

Джерело: Відомості

Весною київське Динамо зіграє товариський матч проти дортмундської Боруссії, в якій грає Андрій Ярмоленко. 

"До Чемпіонату світу Динамо зіграє з дортмундською Боруссією в Києві. Ярмоленко зіграє по тайму за обидві команди, так прописано в контракті", - цитує Ігоря Суркіса ресурс Football.ua.

Нагадаємо, минулого літа Боруссія придбала Ярмоленка за 25 мільйонів євро. У нинішньому сезоні Ярмоленко відіграв за Шмелів 11 матчів, в яких забив три м'ячі та віддав три результативні передачі.

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