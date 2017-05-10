Трамп звільнив керівника ФБР Джеймса Комі

Президент США Дональд Трамп усунув керівника ФБР Джеймса Комі від виконання своїх обов‘язків. Про це йдеться в оприлюдненій Білим домом заяві.

В ній зазначається, що Трамп ухвалив таке рішення згідно з рекомендацією генерального прокурора США Джеффа Сешнса та його заступника Рода Розенштайна.

На початку квітня Комі під час слухань у юридичному комітеті Сенату відкинув відповідальність за поразку Гілларі Клінтон на президентських виборах.

Він заявив, що просто не мав іншого вибору, окрім як оголосити за лічені дні до голосування про поновлення розслідування стосовно кандидата у президенти від демократів.

Комі тоді також заперечив підозри щодо своєї причетності до витоків у ЗМІ інформації про розслідування щодо кандидатів у президенти США.