У Південній Кореї роблять ставку на кандидата, який обіцяє перезавантажити стосунки з КНДР

У Південній Кореї обирають президента країни після політичної кризи, яка призвела до імпічменту глави держави через зловживання владою і звинувачення у корупційних оборудках.

У президентських перегонах беруть участь 13 кандидатів, однак найбільшою популярністю, за результатами соцопитувань, користуються троє.

Очікується, що найбільше голосів здобуде Мун Чже Ін, кандидат від ліберальної партії. Його програма передбачає відновлення діалогу з Пхеньяном і “нову політику” у відносинах з КНДР, а також реформи в економічній галузі і створення нових робочих місць.

На другому місці, згідно з соцопитуваннями, перебуває Ан Чхоль Су з центристської Народної партії, який нещодавно почав себе називати “південнокорейським Макроном”. Він також виступає за переговори про примирення з Північною Кореєю і пропонує реформи і політичну стабільність, якої так не вистачало Сеулу останні півроку.

І ложку дьогтю в діжку з медом додає третій серед лідерів соцопитувань – Хон Чжун Пхе, він представляє Корейську партію свободи, його порівнюють з Дональдом Трампом за вульгарні вирази, сексизм, і досить радикальні погляди на підтримку смертної кари і проти сексуальних меншин.

Результати виборів у Південній Кореї оголосять у вівторок ввечері.