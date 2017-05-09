В Китаї лікарі успішно провели операцію з розділення сіамських близнюків

В одній з дитячих лікарень Шанхая хірурги провели операцію з розділення двох сіамських близнюків-дівчаток, зрощених черевною порожниною. Діти народилися 9 лютого 2017 року, їхня мати була на 34 тижні вагітності. До операції вони перебували у відділенні інтенсивної терапії.

У близнюків були зрощені шлунок і печінка. Операція з розділення тривала в цілому дві години (включаючи час на зашивання ран). Прогноз на майбутнє у дівчаток сприятливий.

