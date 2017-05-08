12-річна школярка виявилася розумнішою Ейнштейна

12-річна школярка з британського графства Чешир показала дивовижний результат на тесті IQ. Дівчинці індійського походження Раджгаурі Павар вдалося набрати 162 бали, формально вона розумніша Стівена Хокінга і Альберта Ейнштейна, у яких цей показник становить 160 балів, повідомляє Independent.

Згідно зі статистикою, такий результат, який дала Раджгаурі, можуть показати лише 20 тисяч людей на планеті, принаймні, у віковій категорії до 18 років. 162 бали - максимальна оцінка IQ, яку може отримати людина не старша цього віку.

Незабаром після того, як про рекорд Павар написали ЗМІ, школярці запропонували стати членом елітного британського суспільства Mensa, куди приймають людей, чий IQ набагато вищий середнього.