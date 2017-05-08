У Німеччині з музею викрали діадему вартістю 1,2 мільйона євро

З Баденського земельного музею в Карлсруе зловмисник вкрав діадему вартістю близько 1,2 мільйона євро. Прикраса інкрустована 367 діамантами і платиною, повідомили в правоохоронних органах.

Діадема була викрадена з "Тронного залу" музею, з закритої вітрини. За інформацією агентства ДПА, замок вітрини ні зламаний, чи спрацювала сигналізація - поки невідомо.

Відзначається, що співробітники музею не відразу звернули увагу на пропажу коштовного експоната. У поліцію вони звернулися лише 29 квітня, точна дата крадіжки поки не встановлена.

Діадема належала великій герцогині Хільде фон Баден, прикраса датується початком XX століття.