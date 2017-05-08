У кампусі медінституту виявлено кладовище з кількома тисячами поховань

На території медичного кампусу університету в американському штаті Міссісіпі може покоїтися прах приблизно семи тисяч чоловік.

Фахівці, що виявили труни з тілами припускають, що поховані люди могли бути пацієнтами психіатричної клініки, яка перебувала в будівлі кампусу в період з 1855-го по 1935 рік. Можлива площа кладовища становить вісім тисяч квадратних метрів.

За попередніми розрахунками, ексгумація та перепоховання всіх тіл може коштувати 21 мільйон доларів. В даний час чиновники думають над дешевшим способом видалення поховань з території кампуса.