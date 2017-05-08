У Франції почали розслідування за фактом хакерських атак на штаб Еммануеля Макрона

У Франції почали розслідування за фактом хакерських атак на штаб кандидата в президенти Еммануеля Макрона.

Справу порушили у зв'язку з незаконним доступом до системи обробки даних і порушенням таємниці листування, повідомило AFP джерело, знайоме з ситуацією. Напередодні виборів сайт WikiLeaks опублікував близько 9 Гб файлів передвиборного штабу Макрона. Представники політика пізніше повідомили про хакерську атаку. У русі Макрона «Вперед» наполягають, що поруч із справжніми документами в інтернет були викладені підроблені матеріали.