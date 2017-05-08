Еммануель Макрон офіційно визнаний переможцем президентських виборів

У лідера «Національного фронту» Марін Ле Пен - 34%.

МВС Франції завершило підрахунок бюлетенів. Макрон сьогодні, як очікується, залишить пост лідера руху, повідомляє AFP. Крім того, сьогодні ж він візьме участь в офіційній церемонії, присвяченій річниці закінчення Другої світової війни. Втім, для кандидата від ультраправих ці вибори теж стали рекордними. Марін Ле Пен отримала понад 10,5 мільйона голосів. Вона практично вдвічі покращила результат свого батька, засновника «Національного фронту» Жан-Марі Ле Пена, який у другому турі виборів 2002 року набрав 5,5 мільйона голосів. Тоді він поступився Жаку Шираку.

У таборі Емманюеля Макрона панує по-справжньому святковий настрій.

Наймолодшому обраному президенту Франції вдалося своєю перемогою змінити політичний ландшафт Франції. Адже вперше за багаторічну історію республіки господарем Єлисейського палацу стане не представник традиційної політичної сили.

Ось що говорять виборці:

“Це — справжнє свято, адже ми перемогли із результатом у понад 65%. Він — свідчення того, що французи прагнуть змін, що вони не підтримують екстремістські погляди. Для нас це — велика перемога. Рік тому ми почали з нуля і зрештою досягли успіху,” коментує один із тих, хто голосував за Еммануеля Макрона.

“Я дуже радий, що Еммануеля обрали президентом, що Марін Ле Пен не пройшла. Я — за Європу, я дотримуюсь проєвропейських поглядів. Ця перемога для мене — перемога європейських поглядів.”

“Полегшення. Воно навіть переважає святковий настрій.”

“Відчуваю оптимізм, але обережний оптимізм, адже треба дочекатися парламентських виборів, побачити їхні результати.”

“Я голосував за Макрона у другому турі, не у першому. Я проголосував за нього тому, що не хотів, аби пройшла Ле Пен. Тепер хочу подивитися, що робитиме цей пан, тому що я не дуже довіряю… У першому турі я голосував за Бенуа Амона, і я далі його підтримуватиму, залишуся вірним Соціалістичній партії.”

У своєму першому зверненні у якості обраного президента Емманюель Макрон заявив про бажання згуртувати французів. Із цими словами він звернувся як до тих, хто голосував за нього, так і до тих, хто віддав свій голос за “Національний фронт”. Тепер перед ним стоїть інше завдання — підкріпити президентську перемогу перемогою на парламентських виборах.