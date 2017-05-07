Вибори у Франції: Макрон перемагає

О 20:00 закрилися виборчі дільниці у Франції. ЗМІ вже оприлюднили перші офіційні екзит-поли.

За всіма опитуваннями, Емануель Макрон обраний президентом Франції,

Якінформує Le Monde, дані опитування, проведеного Ipsos, свідчать про те, що за Макрона проголосувало 65.1% тих виборців, які виявилися готовими оголосити про свій вибір на виході з виборчої дільниці.

Марін Ле Пен отримала 34,9% голосів.

Праве видання Le Figaro, яке тривалий час було опонентом Макрона, наводить дещо інші дані. За їх підрахунком, Макрон набирає 65,5%, Ле Пен - 34,5%.