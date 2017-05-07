У Нігерії 80 школярок виміняли на кількох бойовиків

Бойовики "Боко Харам" звільнили 82 школярки в Нігерії. Дівчата провели в полоні більше трьох років. Кому і на яких умовах вдалося визволити заручниць?

Живі і, хочеться вірити, здорові: насамперед звільнених з полону школярок відправили на медичне обстеження. Тільки потім, за даними агентства Reuters, 82 дівчини полетять з північно-східного штату Нігерії в столицю - Абуджу.

Визволити заручниць вдалося завдяки зусиллям уряду країни. В адміністрації президента повідомили, що вже давно і дуже акуратно вели переговори з бойовиками "Боко Харам". І ось, нарешті, вони погодилися відпустити дівчаток в обмін на декількох ісламістів.

"Переговори щодо звільнення дівчаток з міста Чібок принесли результати. Після тривалих переговорів наші служби безпеки отримали назад цих дівчаток в обмін на декількох передбачуваних членів" Боко Харам ", утримуваних владою", - заявили в адміністрації президента Нігерії.

Навесні 2014 го радикали викрали з ліцею в нігерійському місті Чібок більше двохсот учениць - точне число невідоме досі. П'ятдесят сім дівчаток втекли, ще 20 вдалося визволити з полону в рамках угоди за участю Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

За деякими даними, екстремісти насильно видавали заручниць заміж або продавали в рабство. На ситуацію звернула увагу ООН, а в соцмережах одним з найпопулярніших став хештег "Поверніть наших дівчат". До акції приєдналася тепер уже колишня перша леді США Мішель Обама, а в самій Нігерії з такими ж вимогами люди виходили на багатотисячні мітинги.

Нігерійська влада намагалися повернути викрадених школярок силою, починали військову операцію проти "Боко Харам". Але знищити бойовиків не вдалося, вони у відповідь лише збільшили кількість терактів по всій країні і ще голосніше заявили: "Боко Харам" виступає проти християн і вважає, що здобувати освіту можуть лише чоловіки, а дівчата створені для того, щоб ставати дружинами.

За неофіційними даними, за останні вісім років члени "Боко Харам" викрали близько двох тисяч дівчат. Доля більшості з них, як і раніше, залишається невідомою.