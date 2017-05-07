В Індонезії понад 200 засуджених здійснили масову втечу з тюрми

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Вчора, 6 травня, в Індонезії понад 200 ув‘язнених здійснили масову втечу з тюрми у місті Пеканбару на острові Суматра. Поліція доволі оперативно спіймала 150 з них, а решту розшукує.

Втеча сталася, коли ув‘язнених випустили з камер на п‘ятничну молитву. На чергуванні перебувало лише п‘ять охоронців.

У в‘язниці, яка розрахована на 300 осіб, відбувають покарання понад 1800 засуджених. Ув‘язнені скаржаться на погані умови утримання і на жорстоке поводження.