Wikileaks виявила російський слід у витоку листування штабу Еммануеля Макрона
Про це організація повідомила у своєму Твіттері.
Згідно з даними Wikileaks, у витоку 9 разів згадується ім'я співробітника російської компанії «Еврика». Це РошкоГеоргій Петрович. Відзначається, що компанія отримала ліцензію ФСБ на діяльність із захисту державної таємниці.
Про злом електронної пошти штабу кандидата в президенти Франції стало відомо напередодні. Сьогодні у Франції проходить другий тур президентських виборів. За пост глави держави борються Еммануель Макрон і Марін Ле Пен.