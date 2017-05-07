Wikileaks виявила російський слід у витоку листування штабу Еммануеля Макрона

Згідно з даними Wikileaks, у витоку 9 разів згадується ім'я співробітника російської компанії «Еврика». Це РошкоГеоргій Петрович. Відзначається, що компанія отримала ліцензію ФСБ на діяльність із захисту державної таємниці.

Про злом електронної пошти штабу кандидата в президенти Франції стало відомо напередодні. Сьогодні у Франції проходить другий тур президентських виборів. За пост глави держави борються Еммануель Макрон і Марін Ле Пен.