ФБР розкрило мережу педофілів із майже тисячі учасників

Співробітники ФБР заарештували близько 900 педофілів, які обмінювалися порноматеріалами за допомогою мережі.

Слідство у цій справі тривало більше двох років. У розслідуванні гучної справи американським спецслужбам допомагали європейські колеги. Творця мережі для педофілів засудили до 30 років в'язниці. Серед затриманих також опинилися кілька десятків осіб, які займалися виробництвом дитячої порнографії.

Крім того, правоохоронці змогли знайти в інтернеті майже 300 жертв педофілів.

Вдалося з'ясувати, що зловмисники спілкувалися між собою на закритому інтернет-форумі, який знаходився в так званій Darknet - прихованій мережі, з'єднання в якій встановлюються тільки через довірених учасників.

В ході розслідування фахівці ФБР встановили хакерські програми для доступу до сайту і серверів педофільської мережі. В результаті спецслужбам вдалося дістатися до відвідувачів сайту і отримати доступ до їх комп'ютерів.

В цілому, слідчі проникли більш ніж в тисячу комп'ютерів, встановивши особистості їх користувачів. Відзначається, що експерти із захисту даних піддали критиці такі методи ведення розслідування.