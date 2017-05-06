У Греції ліквідували дві групи злочинців, які переправляли міґрантів до Італії та країн північної Європи
Заарештовано 17 осіб.
Грецька поліція заявила про ліквідацію двох злочинних груп, що здійснювали перемитництво міґрантів із Греції до Італії та країн північної Європи.
У спільній з Європолом операції було заарештовано 17 осіб як на півдні, так і на півночі материкової частини країни. 12 затриманих – громадяни Іраку, троє – греки, один – іранець і один – поляк.
Теодорос Хронопулос, речник грецької поліції:
“Перемитники використовували спеціальні місця у транспортних засобах для перевезення міґрантів. У п‘яти окремих випадках вони зорганізували нелеґальне перевезення до Італії 29 іноземних громадян”.
У розшуку перебуває ще 5 осіб.
На одну групу перемитників поліцію вивів водій невеликої вантажівки з міґрантами, яку було виявлено біля болгарського кордону. На другу вдалося вийти по тому, як грецька берегова охорона помітила судно із майже ста міґрантами на борту.