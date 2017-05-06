Штаб кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона зазнав хакерської атаки.

У мережі з'явилися близько 9 гігабайт електронних листів, фото і додатків, датованих періодом до 24 квітня 2017 року. Про це повідомляє WikiLeaks. На думку організації, публікація даних ніяк не вплине на другий тур французьких виборів і буде використана для «зростання ворожості» по відношенню до Росії. Команда Макрона факт витоку підтвердила і засудила.

Другий тур президентських виборів у Франції відбудеться 7 травня. У першому турі перемогу здобув лідер руху «Вперед», екс-міністр економіки країни Еммануель Макрон, який набрав 24% голосів. Його суперником є лідер ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен, на рахунку якої 21% голосів.