Лідер КНДР заявив про можливість артудару по Південній Кореї, - ЗМІ

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про можливість нанесення удару по Південній Кореї.

Про можливість такої атаки глава КНДР розповів під час відвідування військових частин на невеликих островах Чанджедо і МУДО в Південному морі, де дислоковані підрозділи артилеристів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що після того, як Кім Чен Ин ознайомився зі звітом про передислокацію південнокорейських військовослужбовців, глава КНДР закликав північнокорейських військовослужбовців бути в стані повної бойової готовності.

Раніше були оприлюднені кадри з випробуваннями водневої бомби, які нібито були проведені в КНДР.