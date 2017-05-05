Американка відсудила в компаніїї Johnson & Johnson 110 мільйонів доларів

У США жінка виграла суд з компанією Johnson & Johnson, яку вона звинуватила в тому, що захворіла на рак після використання гігієнічних засобів, в складі яких є тальк. Суд зобов'язав J & J виплатити 110 мільйонів доларів.

Як передає Reuters, жінка заявила, що рак яєчників у неї розвинувся після десятирічного використання гігієнічних засобів компанії.

Варто відзначити, що на адресу J & J надійшло в цілому 2,4 тисячі позовів, в яких люди, які користуються продукцією, звинуватили компанію в недостатньому інформуванні споживачів про ризики захворювань на рак при використанні продукції на основі тальку.

При цьому багато позовів надійшло до суду в американському Сент-Луїсі. У цьому штаті компанія програла вже 3 суди. Загальні штрафні зобов'язання для J & J склали 197 мільйонів доларів.