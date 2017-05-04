Представників королівської родини Британії екстрено викликали до палацу

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Таблоїд Daily Mail повідомив, що вночі в Букінгемський палац екстрено викликали співробітників всіх королівських резиденцій. У матеріалі стверджується, що вони повинні зустрітися з особистим секретарем Єлизавети Другої і камергером, старшим офіцером королівського двору.

При цьому видання відзначає, що весь штат слуг тимчасово відсторонили від роботи. Ситуація настільки незвичайна, що, за словами журналістів, піддані Великобританії знаходяться в жахливій напрузі. Особливо після випадку, коли офіційний сайт королівської сім'ї помилково опублікував некролог, повідомивши, що Королева нібито померла уві сні.

У свою чергу BBC з посиланням на Букінгемський палац повідомляє, що британський принц Філіп, чоловік Єлизавети II, припинить виконувати королівські обов'язки з осені.

За інформацією журналістів, рішення прийняв він сам, а дружина його підтримала.

Нагадаємо, 10 червня чоловікові королеви Єлизавети II принцу Філіпу, герцогу Единбурзькому виповнюється 96 років.