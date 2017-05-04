Еммануель Макрон став переможцем чергових теледебатів кандидатів у президенти Франції.

Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на соціологічну службу «Елабіт». Лідеру руху «Вперед» присудили перемогу 63% телеглядачів, 34% проголосували за Марін Ле Пен. Решта вагалися з відповіддю. Макрон під час дебатів заявив, що ні за яких обставин не збирається виконувати вказівки російського президента Путіна. Ле Пен виступила за співпрацю з Москвою і заявила, що Франція повинна бути на рівних дистанціях з Росією і США.

Нагадаємо, обидва кандидати вийшли у другий тур виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня.