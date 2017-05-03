Британські ЗМІ опублікували фото підготовки КНДР до війни

Британські ЗМІ опублікували фото північнокорейського ядерного полігону Punggye-ri, які були зроблені супутниками в квітні 2017 року. На них фахівці бачать те, що КНДР нарощує "ядерні сили" і готується до нових випробувань, передає The Daily Star.

Відзначимо, ситуація на Корейському півострові ускладнилася після того, як Пхеньян провів кілька пусків ракет. У зв'язку з цим США направили в регіон свою групу на чолі з авіаносцем "Карл Вінсон".

Крім цього, лідер КНДР неодноразово заявляв про готовність до війни з Америкою.