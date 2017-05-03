Батько транслював у Facebook повішення своєї 5-річної доньки

фото: скріншот thesun.co.uk

У Таїланді чоловік транслював в Facebook повішення своєї 5-річної доньки, після якого він, судячи з усього, мав намір вчинити суїцид, повідомляє The Sun. За даними видання, поліцейським молодий батько повідомив, що просто намагався привернути увагу своєї дружини.

Молода людина запустила трансляцію у себе вдома. Першою його фразою була: "Ця мотузка відправить мене і мою дочку в краще місце". Слідом за цим чоловік накинув петлю з тонкої мотузки на шию дитини.

Відзначимо, що поліцейські відпустили чоловіка без пред'явлення звинувачень. Справа в тому, що після того, як він накинув петлю на шию дівчинці, дитина стала плакати. Тоді батько прибрав мотузку, відпустив дочку і вимкнув пряму трансляцію.

Пізніше чоловік пояснив поліції, що працював в іншому місті, відсилаючи всі гроші дружині і дочці. У якийсь момент він став підозрювати, що дружина йому зраджує. У день, коли стався інцидент, він повернувся додому і виявив дівчинку зовсім одну вдома в той час, як його дружина була з іншим чоловіком.

В даний час дівчинка перебуває під наглядом сестер чоловіка.