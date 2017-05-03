Вибух на шахті в Ірані: 90 чоловік знаходиться під завалами

Під завалами у вугільній шахті на північному сході Ірану, де стався вибух, за попередніми оцінками, можуть перебувати близько 90 осіб. Про це повідомив глава швидкої медичної допомоги країни Бенкет Хосейн Куліванд. За його даними, 50 осіб перебувають під завалами в південній ділянці шахти, 40 - у північній.

Як уточнює РІА Новини, в лікарні вже доставлено 28 постраждалих в результаті цієї НП.

Вибух у вугільній шахті на північному сході Ірану стався вдень 3 травня. Причини і обставини НП з'ясовуються.