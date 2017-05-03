У Венесуелі тривають масові протести проти змін у Конституцію

Мешканці Каракаса влаштували чергову акцію незгоди з політикою президента Ніколаса Мадуро. Напередодні він оголосив про скликання Конституційної асамблеї з метою внесення змін до чинного Основного закону.

Венесуельціза блокували рух на вулицях мішками зі сміттям, битим бетоном та металевими предметами. Про постраждалих під час акції повідомлень не надходило.

Опозиція засудила рішення президента. Вона наполягає на проведенні референдуму. Як посянив опозиційний лідер Енріке Капрілес: “Чому б не провести референдум і не винести на нього одне-єдине запитання: Чи Ви за те, щоб уряд Мадуро і далі працював, чи за проведення нових виборів і призначення нового уряду? Сьогодні порушують Конституцію якраз ті, хто називає себе батьками цієї Конституції. Те, що вони намагаються зробити, це вбити цю Конституцію”.

У понеділок Мадуро підписав наказ, яким відкрив шлях для початку процесу зміни Конституції. Він, на його думку, необхідний для відновлення порядку в охопленій кризою державі.

Опозиція вважає, що своїм рішенням про скликання Конституційної асамблеї Мадуро намагається відкласти проведення регіональних виборів, що мають відбутися цього року, а також президентських, які планувалися на 2018 рік.

З початку квітня у Венесуелі не спадає хвиля антиурядових протестів у відповідь на спробу президента розширити свої повноваження.