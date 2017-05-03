Кількість жертв нападу на конвой НАТО в Кабулі зросла (фото)

Кількість жертв нападу на конвой НАТО в Кабулі зросла (фото)

У столиці Афганістану Кабулі терорист-смертник напав на колону військ НАТО.

Джерело: Відомості

Спочатку повідомлялося, що в результаті вибуху загинули 4 людини, однак пізніше число жертв зросло до 8 осіб. Поранення отримали щонайменше 25 людей.

Терорист напав на колону бронетранспортерів НАТО, коли та рухалася по центру Кабула в ранковий час. Пише Politeka з посиланням на Reuters.

В результаті атаки також сильно постраждали навколишні будівлі та автомобілі цивільних осіб. Додамо, недалеко від епіцентру вибуху розташоване посольство США.

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