Американський сенатор закликав вилучити у Трампа його iPhone

Як пише Washington Examiner, Боб Коркер також вважає доречним дозволяти президенту публікувати твіти тільки після їх перевірки співробітниками Білого дому. Таким чином Коркер прокоментував заклик Трампа «закрити» уряд через розбіжності з законодавцями щодо бюджету. Ще один сенатор, Джон Маккейн вважає, що Трампу варто надалі «думати двічі, перш ніж публікувати щось у Твіттері.