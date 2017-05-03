Американський сенатор закликав вилучити у Трампа його iPhone
Таким чином сенатор-республіканець Боб Коркер прокоментував заклик Трампа «закрити» уряд через розбіжності з законодавцями щодо бюджету.
Як пише Washington Examiner, Боб Коркер також вважає доречним дозволяти президенту публікувати твіти тільки після їх перевірки співробітниками Білого дому. Таким чином Коркер прокоментував заклик Трампа «закрити» уряд через розбіжності з законодавцями щодо бюджету. Ще один сенатор, Джон Маккейн вважає, що Трампу варто надалі «думати двічі, перш ніж публікувати щось у Твіттері.