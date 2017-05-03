У будівлі парламенту Македонії знайшли саморобний вибуховий пристрій

Саморобний вибуховий пристрій знайшли в будівлі парламенту Македонії.

Як повідомляє новинний портал MKD, предмет у вигляді петарди знешкодили, ніхто не постраждав.

А тим часом біля парламенту увечері 2 травня зібралися тисячі мітингувальників. З прапорами країни і націоналістичними кричалками вони виступали проти обрання на пост спікера етнічного албанця Талата Джафері. Обійшлося без пригод і зіткнень з поліцією, передають ЗМІ.

Минулого тижня члени руху "За єдину Македонію" (які проти обрання Джафері) увірвалися в будівлю Зборів і влаштували безлади. Постраждали понад 100 осіб.