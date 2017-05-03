Королівська родина оцінила голі груди Кейт Міддлтон в 1,5 млн євро

Британська королівська сім'я визначилася з сумою відступних, яку збирається стягнути через суд у французького таблоїду Closer і газети La Provence за відверті знімки Кейт Міддлтон, зроблені у вересні 2012 року. Тоді журналісти зняли, як герцогиня Кембриджська засмагала топлес, а її чоловік наносив на її тіло крем.

Відверті кадри були поширені по всій Європі. Родичі Кейт мають намір стягнути з відповідачів 1,5 мільйона доларів. Журналістів звинувачують у вторгненні в особисте життя, пише Daily Star.