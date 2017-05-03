Путін і Трамп поспілкувалися у телефонному режимі

"Президенти детально обмінялися думками. Подивимося, що з цього вийде", - сказав держсекретар США Рекс Тіллерсон.

Особливий акцент в ході переговорів було зроблено на тому, як можна спільно боротися з тероризмом на Близькому Сході, зокрема, в Сирії. Сторони домовилися, що глави МЗС Росії і США налагодять діалог і будуть шукати варіанти, як закріпити режим перемир'я, а також оперативно інформувати президентів.

Лідери зійшлися на думці: страждання сирійців зайшло занадто далеко, пора припинити насильство. За словами представника Білого дому, сторони обговорили і безпечні зони деескалації для тривалого миру в гуманітарних цілях. Крім того, Трамп повідомив, що США направлять свою делегацію на мирні переговори в Астані 3-4 травня.