Марін Ле Пен обіцяє повернути французам франк

Кандидат в президенти Франції Марін Ле Пен в разі обрання главою держави збирається протягом двох років повернути в обіг франк. Про це політик повідомила в інтерв'ю агентству Рейтер. Вона висловила думку, що національна валюта буде краще захищати накопичення французів.

Другий тур виборів, в якому візьмуть участь кандидат від партії «Національний фронт» Марін Ле Пен і лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон, пройде 7-го травня.