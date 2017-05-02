Пентагон збільшує кількість безпілотників в Японії для спостереження за КНДР

Пентагон збільшує кількість безпілотників в Японії для спостереження за КНДР

Вже почалося транспортування безпілотників Global Hawk в японське місто Йокосука.

Джерело: Відомості

США розмістять в Японії п'ять літаків-шпигунів. Вже почалося транспортування безпілотників Global Hawk в японське місто Йокосука. Літаки будуть дислоковані тут до кінця жовтня. Для їх обслуговування в Японію прибудуть 110 осіб.

Фотографії першої з перекинутих машин вже опубліковані на сторінці авіабази в соціальній мережі. За повідомленнями японської преси, літаки-шпигуни можуть використовуватися для спостереження за Північною Кореєю. Безпілотник Global Hawk здатний відстежувати об'єкти, літальні апарати і радіохвилі з висоти шістнадцять тисяч метрів, пишуть ЗМІ.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...